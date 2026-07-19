Icardi Beşiktaş'ta mı geçiyor? Menajeri görüşmelere başladı

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin Meksika ve İtalya takımları ile görüştüğü biliniyordu ancak Galatasaray taraftarının kalbinde yer eden oyuncunun Beşiktaş'a geçme ihtimali spor camiasını hareketlendirdi.

Arjantinli golcü Icardi'nin Beşiktaş'a manejeri tarafından Beşiktaş'a önerildiği ve olumlu bir görüşme yapabileceği iddia edildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre ilk adımı atan Icardi'nin menajeri Elia Pino oldu. Beşiktaş yöneticilerinin ise bu transfere nasıl baktığı hakkında bilgi verilmedi.

Galatasaray'da kupalarla veda etti

Mauro Icardi, Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Transfer olmuştu.

2022'de kiralık, 2023 yılında bonservisiyle transfer oldu

Galatasaray, ilk olarak 2022 yılının eylül ayında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Arjantinli futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu dönemde başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Icardi, 2023 yılının temmuz ayında ise 10 milyon Euro bonservis ödenerek yeniden Aslan oldu ve 3 yıl daha formayı giydi.

134 maç, 77 gol



Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 96, Şampiyonlar Ligi'nde 16, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası'nda 6 ve TFF Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplam 134 resmi müsabakada görev aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 77 kez de gol sevinci yaşadı.

2023-2024 sezonunda gol kralı oldu

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük rol oynayan Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda kişisel olarak önemli bir başarılı elde etti. Söz konusu sezonda Süper Lig'de 34 müsabakada oynayan Arjantinli futbolcu, 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

6 kupa kazandı



Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kazandı.

Derbilerde 8 gol attı



33 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasına önemli katkılar verdi. Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 8 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile oynadığı 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu böylece iki takıma karşı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Çapraz bağ sakatlığı sonucu 281 gün oynayamadı

Galatasaray'da çok önemli performans sergileyen Mauro Icardi, 3. sezonunda kötü günler yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Uzun bir tedavisi süreci geçiren 33 yaşındaki futbolcu, 15 Ağustos 2025 tarihinde ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara döndü.