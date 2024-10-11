Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kulüpten açıklama geldi...

Sezona tutuk bir başlangıç yapan Mauro Icardi, Galatasaray’ın bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen’in de iddialı bir performans ortaya koyması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu.

Alanyaspor maçında da etkisiz kalan ve oyundan çıkarken sinirlenen Icardi’nin Galatasaray’daki geleceği sorgulanmaya başlanırken, Arjantin basını yıldız oyuncuya River Plate’in talip olduğunu duyurdu.

Eşi Wanda Nara’nın da bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken sarı kırmızılı cepheden net açıklamalar geldi.

Aklında sadece Galatasaray'da...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, transfer gelişmelerini sorulan yöneticiler ve teknik heyet, Mauro Icardi’nin aklında sadece Galatasaray’ın olduğunu belirtti.

River Plate’in daha önce de İcardi’ye talip olduğunu belirten yöneticiler Arjantinli oyuncunun bunu gündemine dahi almadığını dile getirdi. Yıldız golcü iki gün önce sosyal medya hesabından Galatasaray’da çıktığı maç sayıları ve asistleri gösteren üç kupalı fotoğrafını paylaşarak eleştirilere cevap vermişti.