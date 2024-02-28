Icardi'den Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dün Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'ye yönelik göndermeli bir paylaşım yaptı.
Dün akşam Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Galatasaraylı golcü isim Mauro Icardi ise olaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gönderme yaptı. Icardi, Instagram hesabı üzerinden gülen bir aslan görseli paylaştı:
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası sınavı yarın
Sarı-kırmızılı ekibin ise kupadaki yoluna devam edip etmeyeceği yarın oynanacak olan Fatih Karagümrük karşılaşması sonucunda belli olacak. Galatasaray'ın evinde oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak.