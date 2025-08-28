Icardi'den Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eleyen golü atan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Benfica'nın Fenerbahçe'ye karşı galibiyet golünü atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile bir karesini paylaştı.
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya galibiyeti getiren golü Fenerbahçe'ye karşı attı. Eski takım arkadaşı Icardi ise maçın ardından Kerem Aktürkoğlu ile eski bir fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.
