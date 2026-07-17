Icardi'nin gidişinin perde arkası belli oldu! İşte yeni adresi

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi ile yeni sözleşme imzalamama kararında, 10+4 yabancı oyuncu kuralının belirleyici olduğu ileri sürüldü.

Ayrılık kararında kadro planlaması etkili oldu

33 yaşındaki futbolcuya yabancı oyuncu kontenjanında yer açılamaması nedeniyle kadroda genç isimlere fırsat verilmesinin hedeflendiği ve bu doğrultuda ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Okan Buruk'un raporu öne çıktı

İddialara göre Teknik Direktör Okan Buruk da sezon öncesi hazırlık kampına katılmayan Mauro Icardi ile yola devam edilmesini istemedi.

Tecrübeli teknik adamın süreç boyunca durumu yönetmeye çalıştığı, ancak Arjantinli futbolcunun hazırlık çalışmalarına katılmak yerine tatiline devam etmesinin ayrılık kararının kesinleşmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

Yeni adresi Meksika olabilir

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin kariyerine Meksika'da devam etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Brezilyalı gazeteci Luiz Carlos Largo'nun haberine göre, Meksika ekibi Toluca ile yürütülen transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydedildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.