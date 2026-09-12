Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Galatasaray sonrası sürpriz transfer

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Olympiakos devreye girdi

Golcüsü Ayoub El Kaabi'nin sakatlanmasının ardından forvet arayışına giren Olympiakos, Icardi için harekete geçti. Yunan ekibinin, Arjantinli golcüyle transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edilirken, kulüp ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Transfer dönemi kapandı ama imza atabilir

33 yaşındaki Icardi'nin serbest statüde bulunması, transferde önünü açıyor. Yıldız futbolcu, transfer döneminin sona ermiş olmasına rağmen herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabiliyor.

Icardi ile daha önce İtalya'dan Lazio ve İspanya'dan Elche'nin ilgilendiği öne sürülmüştü. Arjantinli futbolcunun ülkesine dönerek River Plate forması giyebileceği iddiaları da gündeme gelmişti.

Menajeri Lazio iddialarını güçlendirmişti

Icardi'nin menajeri Letterio Pino, daha önce Lazio'nun oyuncusuna olan ilgisinin ciddi olduğunu açıklamıştı.

Pino, transfer sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede Lazio seçeneğinin masada olduğunu belirterek, başkent ekibinin şehri ve taraftar atmosferiyle cazip bir seçenek olduğunu ifade etmişti.

Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşadı

Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda önemli başarılara imza attı. Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı takımla üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli golcü ayrıca Galatasaray ile 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanırken, bir kez de Süper Lig'de gol kralı oldu.

Galatasaray formasıyla 77 gol attı

Icardi, Eylül 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da toplam 134 resmi karşılaşmada forma giydi.

Arjantinli futbolcu bu maçlarda 77 gol ve 25 asist üreterek sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki en önemli hücum oyuncularından biri oldu.