İddia: Roger Schmidt, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olabilir

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktörlük görevi için Roger Schmidt'in ismi öne çıktı. Sarı lacivertlilerin, Roger Schmidt ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Alman teknik direktör Roger Schmidt ve İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktörlük için iki isimden birisini göreve getireceği konuşuluyor.

Roger Schmidt iddiası

Fenerbahçe'nin son olarak Benfica'da görev yapan Roger Schmidt ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, Schmidt ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği de basına yansıdı.

Öte yandan gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT yayınında, Fenerbahçe'nin Roger Schmidt ile anlaşmak üzere olduğunu ifade etti.

Roger Schmidt hakkında

58 yaşındaki Alman teknik direktör, Salzburg, Leverkusen, BJ Guoan, PSV ve Benfica kulüplerini çalıştırdı.

Benfica ile lig şampiyonluğu yaşayan Schmidt, PSV ile Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. Alman teknik direktör, Salzburg ile lig şampiyonluğuna da ulaştı.

