İddia | Süper Lig'de 27'nci hafta maçları ertelenecek

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 6'ncı ve son maçında Türkiye, deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından kulüplerden dikkat çeken bir ricada bulundu. İtalyan çalıştırıcının, 'erteleme' talebini maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiği ve İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminin bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçlarına vurgu yaptı.

51 yaşındaki antrenör, "Bir ricam olacak. Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim" ifadelerini kullandı.

Montella'nın isteğine yeşil ışık

E Grubu'nu lider İspanya'nın ardından 13 puanla ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, 26 Mart'ta play-off yarı final, 31 Mart'ta play-off final mücadelesi verecek. Montella'nın, takımla daha çok beraber olmak adına Süper Lig'in (27'nci hafta) ertelenme ricası karşılık bulacağa benziyor.

TFF, kulüplerle görüşecek

İtalyan çalıştırıcının, bu fikrini maç öncesinde TFF ile paylaştığı ortaya çıktı. 

Önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşecek İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin, Süper Lig'in 27'nci haftasını erteleme yönünde karar alacağı iddia edildi. Türkiye'nin aktardığına göre, 27'nci hafta maçlarının daha sonra uygun bir günde oynatılması planlanıyor.

