İddialar yeniden gündemde: Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane gibi birçok yıldızın forma giydiği Al-Nassr'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çağrılacağı öne sürüldü.

Abu Dhabi Sports'un haberine göre UEFA, Al-Nassr'ı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne davet edebilir.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağına dair iddialar daha önce de ortaya atılmış, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den konuyla ilgili açıklama gelmişti.

İddiaları yalanlayan Ceferin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kariyerlerinin zirvesindeki oyuncuların Suudi Arabistan'a gideceğine inanmıyorum. Oradaki durumun bizim organizasyonlarımızı etkilemeyeceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ne sadece Avrupa kulüpleri katılabilir. Çıkan haberler spekülasyon."