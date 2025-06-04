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IFAB duyurdu: Penaltı kurallarında değişikliğe gidildi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltıyı kullanan oyuncunun topa kazara her iki ayağıyla dokunursa ve gol olursa, vuruşun geçersiz sayılmak yerine tekrarlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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IFAB duyurdu: Penaltı kurallarında değişikliğe gidildi
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IFAB, açıkladığı yeni düzenlemeye göre, penaltıyı atan futbolcunun yanlışlıkla topa aynı anda iki ayağıyla dokunduğunda veya top, vuruştan hemen sonra vuruş yapmayan ayağına veya bacağına değdiğinde şutun gol olması halinde atış tekrarlanacak.

Açıklamada, "Eğer gol olmazsa, hakem avantaj görmediği sürece endirekt serbest vuruş verilir veya penaltı atışlarında vuruş kaçmış sayılır." denildi.

Mart ayında, UEFA, Atletico Madrid'in Real Madrid maçında Julian Alvarez'in penaltı atışının geçersiz sayılmasına neden olan kuralla ilgili başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.

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