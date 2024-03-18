Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Igor Tudor'un, Marsilya'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı belli oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Lazio ile anlaşma sağlandı.
Bir dönem Süper Lig devi Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenen ve son olarak Fransa devi Marsilya'yı yöneten Igor Tudor, yeni takımı ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Igor Tudor, Haziran 2025'e kadar Lazio'nun teknik direktörü olarak yeni sezon opsiyonuyla sözleşme imzalamak üzere bugün İtalya'da...
Tudor'un sözleşmesinin 2025'e kadar olacağı ve 1 yıl opsiyon bulunacağı belirtildi. Hırvat çalıştırıcı, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak.
Galatasaray ile 34 maça çıktı
Igor Tudor, 2017 yılında Şubat-Aralık ayları arasında Galatasaray'ın başında görev yaptı. Sarı-Kırmızılılar'da 34 maça çıkan Tudor, 19 galibiyet elde etti. 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Tudor, maç başına 1.79 puan ortalaması tutturdu.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra İtalya'da Udinese'yi çalıştıran Tudor, Hajduk Split döneminin ardından Serie A devi Juventus'ta yardımcı antrenörlüğe getirildi. Hellas Verona'da tekrar birinci adamlığa soyunan 45 yaşındaki teknik adam, son olarak Temmuz 2022'de Marsilya'nın başına geçti. Tudor, 1 sezon Fransız kulüpte görev yaptıktan sonra yollarını ayırdı.
Marsilya Teknik Direktörü olarak 48 maça çıkan Igor Tudor, 27 galibiyet aldı. 7 kez sahadan berabere ayrılan Tudor, 14 defa mağlup oldu. Tudor, Marsilya'da 1.88 puan ortalaması yakaladı.