İhale tamamlandı: Fenerbahçe'ye 8 milyar TL kalacak
Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi tamamlandı ve ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat aldı.
İhale şartları gereği Fenerbahçe Kulübü'nün buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) gelir elde edeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.