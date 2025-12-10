İhale tamamlandı: Fenerbahçe'ye 8 milyar TL kalacak

Emlak Konut'un düzenlediği Ataşehir arazisi ihalesi tamamlandı ve ihaleyi 46 milyar TL (930 milyon Euro) karşılığında Turgut İnşaat aldı.

İhale şartları gereği Fenerbahçe Kulübü'nün buradan 8 milyar TL (165 milyon Euro) gelir elde edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ödemesinin yüzde 20'si olan 1.6 milyar TL'yi (32.25 milyon Euro) peşin alacağı kaydedildi.