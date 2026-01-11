İki gün içinde çifte kupa sevinci: Kadınlar Türkiye Kupası’nda şampiyon Fenerbahçe Opet!

Kadın basketbolunda Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in oldu.

Sarı-lacivertliler, Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan finalde ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek kupaya uzandı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Iliana Rupert 16, Kayla McBride da 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray'da ise Elizabeth Williams'ın 15 sayısı takımına yetmedi.

Fenerbahçe, kupada 15.kez şampiyon

Kupayı en çok kazanan takım ünvanını elinde bulunduran Fenerbahçe böylece Türkiye Kupası'nı 15. kez müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli kulüp böylece, futboldaki Süper Kupa zaferinin ardından basketbolda da ezeli rakibi Galatasaray'a karşı final kazanıp iki gün içinde çifte kupa sevinci yaşadı.

Kupa hasreti 13 yıla çıkan Galatasaray ise 11 şampiyonlukta kaldı.