İki parkur, tek tutku: Karadeniz’de pedal zamanı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle ve 78 Event organizasyonuyla düzenlenen Gran Fondo Trabzon, “Spor Şehri Trabzon” ve “Trabzon’u Keşfet” vizyonları doğrultusunda gerçekleştirilecek. Karadeniz’in doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle buluşan Gran Fondo Trabzon, katılımcılara unutulmaz bir bisiklet deneyimi sunacak. Yarış sırasında Trabzon’un sokakları, caddeleri ve sahil yolları bisikletçiler için özel bir alan olacak. Bu etkinlik, Trabzon’un enerjisini ve misafirperverliğini yansıtacak.

Gran Fondo Trabzon’da yer alan iki farklı parkur, katılımcılara seviyelerine uygun mücadele alanı sunuyor:

- Uzun Parkur: 84,9 km – 2.041 metre tırmanış

- Kısa Parkur: 45,8 km – 823 metre tırmanış

Yarış, amatör ve lisanslı bisikletçilerin yanı sıra Paralimpik ve Tandem sporculara da açık olacak. Sert virajlar, dik rampalar, orman yolları ve kıyı şeridi boyunca uzanan rota, sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınırlarını zorlayacak.

Gran Fondo Trabzon’un düzenleneceği hafta sonu boyunca şehir, spordan kültüre ve eğlenceye uzanan dopdolu bir atmosfere ev sahipliği yapacak. Aynı tarihte başlayacak olan Trabzon Kültür Yolu Festivali, yarış coşkusunu müzik, gastronomi, sanat ve geleneksel etkinliklerle tamamlayacak. Katılımcılar, yarış heyecanını festivalin zengin programıyla taçlandırarak Trabzon’da unutulmaz bir hafta sonu geçirecek.