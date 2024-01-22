İlhan Cavcav ölümünün 7. senesinde kabri başında anıldı

Gençlerbirliği Onursal Başkanı Cavcav, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.

Törene, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları katıldı. Cavcav ve kısa zaman önce hayatını kaybeden Hasan Şengel adına Kuran-ı Kerim’in okunmasının ardından Gençlerbirliği yönetim kurulu üyesi Mehmet Soylu konuşma yaptı.

Soylu, Gençlerbirliği camiası olarak ölümünün 7. senesinde kabri başında İlhan Cavcav’ı ve Hasan Şengel’i andıklarını söyledi.

"İçimizden birine başkan seçeceğiz"

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş’ın görevinden istifa etmesinin ardından kulüpteki durum hakkında açıklama yapan Soylu, “Aslında geçtiğimiz hafta istifa edeceğiniz bize iletmişti. Biz de üst üste hem kupa maçı hem de lig maçı öncesi tekrar düşünmesini söyledik. Başkanımız istifada kararlı oldu. Bundan sonraki süreçte biz hafta içinde bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Takımın sonuna kadar yanındayız. Sezon sonuna kadar takımı götüreceğiz. İçimizden birine başkan seçeceğiz. Bu arada çeşit toplantılarımızı, görüşmelerimizi yapacağız. İşte gerek belediye başkanımızla gerek çeşitli Ankara’daki şehrin büyükleriyle gerek toplantılarımız yapacağız. Bunlarla ilgili belli randevular talebinde bulunduk. Süreç önümüzdeki hafta daha netleşecek” dedi.