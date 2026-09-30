Ilıcalı'nın avukatı açıkladı: Aziz Yıldırım’a loca davasında üçüncü ret

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Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasındaki 217 numaralı loca uyuşmazlığında yeni bir açıklama yapıldı.

Ilıcalı'nın vekili Av. Dr. Hakan Öncel, Yıldırım'ın locaya yönelik girişimlerinin mahkemelerce üçüncü kez reddedildiğini duyurdu.

Av. Dr. Hakan Öncel'in konuyla ilgili yazılı yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz Yıldırım’ın, Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locaya yönelik hukuka aykırı tasarruf girişimleri bağımsız mahkemelerce üçüncü kez reddedilmiştir. Aziz Yıldırım’ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı’nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanılması yönünde şüphe sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur, yürütülen soruşturma halen sürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Olayın geçmişi

Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra Chobani Stadyumu'ndaki locaların kira bedellerini inceletmiş, Ilıcalı'nın orta saha locası iptal edilerek 'Fenerbahçe Başkanlık Locası'na dönüştürülmüştü.

Ilıcalı, bedelini ödediği locanın hukuka aykırı biçimde elinden alındığını öne sürerek dava açtı. Yıldırım ise Yüksek Divan'da yaptığı konuşmada locanın kendisine değil başkanlık makamına ait olduğunu söylemişti.

Basına yansıyan haberlere göre mahkeme 19 Ağustos 2026'da locanın Ilıcalı'ya iadesine ve 2026-2027 sezonu sonuna kadar üçüncü kişilere devrinin engellenmesine karar verdi.