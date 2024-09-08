İLKAN KARAMAN KİMDİR? Spor camiasını yıkan ölüm: İlkan Karaman nasıl öldü?

İlkan Karaman kimdir? İlkan Karaman nasıl öldü? soruları araştırılıyor. Doğasever biri olduğu bilinen ve balık tutma hobisiyle tanınan başarılı basketbolcu İlkan Karaman Muğla’nın Datça ilçesinde elim bir kaza sonucu vefat etti. Yaşanan elim olayın ardından vatandaşlar Karaman hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu.

İlkan Karaman, Tofaş, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes Sharks, Petkim, Yalovaspor, Manisa BB gibi takımlarda oynadı.

İLKAN KARAMAN NASIL ÖLDÜ?

Basketfaul'ün haberine göre; Datça’ya dalış yapmaya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı. Kaza sonucu aracın altında kalan Karaman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.