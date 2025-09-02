  1. Ekonomim
İlkay Gündoğan, resmen Galatasaray'da! İşte transfer ücreti

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."
İngiliz kulübü Manchester City de İlkay'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayarak, teşekkür mesajı paylaştı.

