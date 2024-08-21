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İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu

Barcelona'dan ayrılan İlkay Gündoğan'ın yeni adresini ile ilgili eski takımı olan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi
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İlkay Gündoğan'ın yeni adresi belli oldu
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Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre, İlkay Gündoğan, Barcelona'dan bedelsiz olarak ayrılacak ve Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haberde Pep Guardiola'nın dönüşüne yeşil ışık yakmasının ardından deneyimli orta saha ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İlkay Gündoğan, 2016-2023 yılları arasında Manchester City'de oynamış ve İngiliz ekibinde 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik performans sergilemişti.

2023'te sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya imza atan 33 yaşındaki futbolcu, Katalan temsilcisinde ise 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

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