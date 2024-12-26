İmamoğlu, Bakan Bak ile görüştü: Planımızı oluşturduk

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'da kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları ile İstanbul'un 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları adaylık süreci değerlendirildi.

İmamoğlu: Ortak çalışma gruplarımızı ve planımızı oluşturduk

İmamoğlu, görüşmeye ilişkin paylaşımında "İstanbul’un kesinleşen 2027 Avrupa Oyunları evsahipliği ve talip olduğumuz 2036 Olimpik ve Paralimpik Oyunlar konusunda, güç birliği içerisinde birlikte neler yapabileceğimizi bugün Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakanlık yetkilileriyle ele aldık. Ülkemizi spor alanında Avrupa ve dünyada üst seviyelere taşıyacak bu organizasyonlar konusundaki hazırlıklar için ortak çalışma gruplarımızı ve planımızı oluşturduk." dedi.