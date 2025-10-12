  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam
Takip Et

İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam

Galatasaray'da sözleşmesi 2027’ye kadar uzatılan teknik direktör Okan Buruk’un 120 milyon TL’lik yıllık ücreti 200 milyon TL’ye çıkarıldı. Barış Alper’in de ücreti bonuslarla birlikte 200 milyona yükseltildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam
Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Barış Alper Yılmaz ile imzaları attı. Alanyaspor ve Frankfurt maçları sonrasında çok eleştirilen Okan Buruk’a olan güvenini ortaya koyan Özbek, Okan Buruk’un sözleşmesi 1+1 yıl yani 2027 Mayıs’a kadar uzattı.

Tecrübeli teknik adamın yıllık ücreti de 120 milyon TL’den 4 milyon Euro bandına yani 200 milyon TL’ye çıkarıldı.Bir diğer imza ise uzun süredir durumu tartışılan Barış Alper Yılmaz’dan geldi. 

Başkan Özbek, sezon başında 50 milyon Euro'luk teklif alan Barış’a da imzayı attırdı.

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon Euro'ya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon Euro alacak.

Montella, Adana'nın vergi rekortmeni olduMontella, Adana'nın vergi rekortmeni olduSpor
Bakanlık harekete geçti: Aidatlara keyfî zam yapılamayacakBakanlık harekete geçti: Aidatlara keyfî zam yapılamayacakEkonomi
Damacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladıDamacana su lüks oldu! Zam oranı kirayı solladıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 12 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Spor
Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu
Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu
Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi
Eda Erdem, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçildi
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
A Milli Futbol Takımı şov yaptı! Bulgaristan 1- Türkiye 6
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi
Fenerbahçe, Yönetim Kurulu değişikliklerini KAP’a bildirdi
Yunan futbolcu, Sivas’ta vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada
Yunan futbolcu, Sivas’ta vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada