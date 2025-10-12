İmzalar atıldı: Galatasaray'da Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Barış Alper Yılmaz ile imzaları attı. Alanyaspor ve Frankfurt maçları sonrasında çok eleştirilen Okan Buruk’a olan güvenini ortaya koyan Özbek, Okan Buruk’un sözleşmesi 1+1 yıl yani 2027 Mayıs’a kadar uzattı.

Tecrübeli teknik adamın yıllık ücreti de 120 milyon TL’den 4 milyon Euro bandına yani 200 milyon TL’ye çıkarıldı.Bir diğer imza ise uzun süredir durumu tartışılan Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

Başkan Özbek, sezon başında 50 milyon Euro'luk teklif alan Barış’a da imzayı attırdı.

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon Euro'ya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon Euro alacak.