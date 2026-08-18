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Infantino'yu eleştirmişti: FIFA'nın 3 numaralı ismi Lamour görevinden ayrıldı

FIFA Operasyon Direktörü (COO) Kevin Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi
AA
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Infantino'yu eleştirmişti: FIFA'nın 3 numaralı ismi Lamour görevinden ayrıldı
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FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postada, kurum ile Lamour'un "yolları ayırma konusunda anlaştığı" belirtildi.

Kurumun üç numarası olarak görülen Fransız Lamour, Dünya Kupası hisselerinin özel yatırıma açılmasını öngören planla ilgili personelin Infantino tarafından kandırıldığını savunarak, "Bu tek bir kişinin projesidir. Bu proje sadece rafa kaldırılmakla kalmamalı aynı zamanda futbolun liderlerinin kendilerine doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce UEFA genel sekreter yardımcılığını yürüten Lamour, Kasım 2024’ten bu yana FIFA'da görev yapıyordu.

Başkan Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro da basına sızan planın ardından temmuz ayında istifa etmişti.

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