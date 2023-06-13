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İngiliz devi 6 milyar Euro'ya Katarlılara satılıyor

İngiltere Premier Ligi'nin köklü kulübü Manchester United el değiştirmeye hazırlanıyor. Katarlı iş insanı Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani, kulübü 6 milyar Euro karşılığında devralacak.

Haber Merkezi
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın satışında sona gelindi. Kulübün 2005'ten bu yana sahibi olan Glazer Ailesi, yaklaşık 1 yıldır süren satış süreci için resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

Mirror'ın Katar'da yayın yapan Al-Watan gazetesinin haberine göre, Glazer Ailesi'yle uzun süredir devralma görüşmeleri yapan Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani mutlu sona ulaştı.

Haberde, Hamad Al Thani'nin Manchester United için yaptığı 6 milyar Euro'luk teklifin kabul edildiği ve İngiliz kulübünün tüm hisselerini devralacağı belirtildi.