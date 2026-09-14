İngiltere Hakem Kurulu'ndan Manchester derbisi itirafı: Hakem hatası kabul edildi
İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti. Manchester City'nin deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Erling Haaland'ın golüyle ilgili pozisyonun inceleneceği açıklandı.
Haaland'ın golünde hata yapıldı
İngiltere Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Manchester City'ye galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasıyla ilgili VAR sürecinde hata yapıldığı belirtildi.
Kurul, Haaland'ın ofsayt pozisyonunda olmadığının doğru şekilde tespit edildiğini ancak aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamamasının yanı sıra oyuncunun konumunun olası etkisinin VAR tarafından gözden kaçırıldığını bildirdi.
Açıklamada, VAR hakeminin pozisyonun sahada incelenmesini önermesi gerektiği ifade edildi.
Manchester United'a hata bildirildi
İngiltere Hakem Kurulu, yaşanan durumun hata olarak değerlendirildiğini ve Manchester United kulübüyle temasa geçilerek bilgilendirme yapıldığını açıkladı.
Kurul ayrıca olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılacağını duyurdu.
Haaland'ın golü VAR incelemesiyle geçerli sayıldı
Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi.
Hakem Michael Oliver, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Bunun üzerine pozisyon VAR tarafından incelendi.
Yapılan incelemenin ardından Haaland'ın, Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle ofsaytta olmadığına karar verilerek gol geçerli sayıldı.
Ancak İngiltere Hakem Kurulu, pozisyonun diğer unsurlarının değerlendirilmesinde hata yapıldığını belirterek olayın yeniden inceleneceğini açıkladı.