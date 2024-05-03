“İnsanları hayatlarından koparmadan sporda dahil etmeliyiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da da iş dünyası ve profesyoneller başta olmak üzere bireysel olarak spor yapmak isteyen insanları hedefine alarak büyümesini sürdüren Kaan Tamcan VIP Personel Training & Pilates yeni yerinde faaliyetlerine başladı. Spor yapma konusundaki bilincin her geçen gün arttığını belirten Kaan Tamcan VIP Personal Training & Pilates kurucusu Kaan Tamcan, “Spor yapma konusunda artan eğilimle birlikte taleplerde de değişimler yaşanıyor. Bu taleplerden biri de kişiye özel spor yapma imkanı sağlamak. Biz şu anda 200 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Bütün eğitimlerimiz bire bir olarak gerçekleşiyor. Spor esnasında müşterilerimizin rahat etmesi adına salona eğitici dışında kimse giremiyor. İş dünyası başta olmak üzere, profesyonel sporcular, akademisyenler gibi şehrin önde gelen isimlerini tesisimizde ağırlıyoruz. 7 yaşından 70 yaşına kadar spor yapmak isteyen herkese hizmet ediyoruz. Herkesin gelebildiği bir yer olmaktan ziyade seçkin öğrencilerin yer aldığı bir tesis olmaya özen gösteriyoruz” dedi.



Klasik spor aletlerinin yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte piyasaya sunulan yeni ürünleri de eğitim programlarında kullandıklarını söyleyen Tamcan, “Spor masörü, fizyoterapistlik gibi 18 farklı sertifika ve diploma ile hizmet veriyoruz. Sporcunun ne istediğini bilip ona göre hizmet verebiliyoruz. Ayrıca kadın misafirlerimizi de unutmadık. Tesisimizin yarısı onlar için ayrılmış durumda ve o tarafta da kadın eğiticilerimiz ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 100 metrekare fitness ve 100 metrekare pilates olmak üzere toplam 200 metrekare alanda bire bir eğitim verilen bölgedeki tek tesisiz. Kapasitemiz büyük oranda dolu. Piyasadaki birçok tesisin aksine kişiyi normal hayatından koparmadan, aç bırakmadan ona özel programlar hazırlıyoruz. Onların spor yaparken mutlu olmasını sağlamayı önceliyoruz. Aynada gördüğümüz gelişim de zaten yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bire bir eğitimlerin yanı sıra grup derslerinde de 3 kişiye kadar kabul ediyoruz” diye konuştu. İşin sosyal etkileşim kısmını da önemsediklerine vurgu yapan Tamcan bir koşu ekibi de oluşturduklarını ve o ekiple ulusal düzeydeki yarışlara katılmaya özen gösterdiklerini de söyledi.