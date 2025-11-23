Inter Milan CANLI nereden izlenir? Inter Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Inter Milan – Milan, İtalya Serie A’nın 12. haftasında futbolseverlerle buluşuyor. Giuseppe Meazza Stadyumu’ndaki mücadeleyi ekran başında izlemek isteyenler “Inter Milan canlı nereden izlenir, hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte yayın, saat ve platform detayları.

Peki Inter Milan maçı hangi kanalda, canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte tüm ayrıntılar…

Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

— Tarih: 23 Kasım 2025, Pazar

— Saat: 22:45 (TSİ)

— Yer: Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano

Inter Milan maçı hangi kanalda?

— Resmi yayıncı: S Sport

— Yayın: HD ve kesintisiz canlı

Inter Milan canlı nereden izlenir?

— Televizyon: S Sport kanalı üzerinden canlı yayın

— Online: S Sport Plus web sitesi ve uygulaması ile dijital izleme

— Mobil: Akıllı telefon ve tabletlerde S Sport Plus uygulaması

Neden resmi yayıncıyı tercih etmeli?

— Yüksek yayın kalitesi (HD)

— Kesintisiz ve yasal erişim

— Güncel yayın akışı ve maç önü/sonrası içerikler

Maç önü bilgileri

Derbi öncesi Inter ve Milan’ın kadro, form durumu ve sakatlık raporlarını takip ederek izleme deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz. Yayın saatine yakın S Sport’un resmi kanalları ve sosyal medya hesaplarından akışı doğrulayabilirsiniz. Son dakika gelişmeleri için haber sitelerindeki güncellemeleri kontrol edin.