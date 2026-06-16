İran - Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca takımları karıştıran TRT spikeri turnuva görevinden alındı

Kuzey Amerika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, İran ile Yeni Zelanda arasında oynanan ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşma, sahadaki mücadeleden çok yayın sırasında yaşanan bir anla gündeme geldi.

Mücadelenin tempolu geçtiği dakikalarda, canlı yayını aktaran TRT spikeri, oyun akışını anlatırken takımların hücumlarını ve yönlerini kısa süreliğine karıştırdı. Bu durum ekran başındaki futbolseverlerin maçın akışını anlamakta zorlandığı anlara neden oldu.

Yayın sırasında İran’ın geliştirdiği ataklar Yeni Zelanda’nın organizasyonu gibi aktarılırken, Yeni Zelanda’nın pozisyonları da İran hücumu olarak değerlendirildi.

Yaşanan dikkat çekici anlardan biri ise İranlı yıldız Mehdi Taremi’nin ekrana yakın çekimle geldiği sırada, yapılan anlatım hatasının fark edilmesi oldu.

Bu an, yayın akışında kısa süreli bir düzeltmeyle giderildi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, karşılaşma spor kamuoyunda hem skoruyla hem de yayın anekdotuyla konuşulan maçlar arasına girdi.

TRT: İdari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır

TRT tarafından yapılan açıklamada ilgili spikerinin turnuvadaki işine son verildiği belirtildi:

"2026 FIFA Dünya Kupası’nda bu sabah TSİ 04.00’te oynanan İran - Yeni Zelanda karşılaşmasının anlatımında yapılan hata, TRT yayıncılık standartları açısından kabul edilemez niteliktedir.

Yaşanan bu hata nedeniyle izleyicilerimizden ve kamuoyundan özür diliyoruz.

TRT Spor’un yıllara dayanan yayıncılık birikimi, tecrübesi ve kalite anlayışıyla bağdaşmayan bu hatayla ilgili gerekli idari ve teftiş süreçleri derhal başlatılmıştır.

Süreç sonunda gerekli işlemler eksiksiz şekilde uygulanacaktır. İlgili spiker, inceleme süreci kapsamında ABD’deki Dünya Kupası yayın ekibinden geri çekilmiş olup, turnuva yayınlarına devam etmeyecektir.

Spor yayıncılığı alanında 30 yıla aşkın deneyime sahip bir ismin böyle bir hata yapması TRT açısından kabul edilemez bir durumdur.

TRT, milyonlarca izleyiciye ulaşan ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yayıncılık standartlarına aykırı hiçbir uygulamayı mazur görmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."