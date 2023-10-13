İranlı ressama sarılmıştı: Ronaldo'ya kırbaç cezası iddiası

Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 adet kırbaç cezasıyla yargılanmaya başlandığı bildirildi.

Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr takımı, Persepolis takımı ile karşılaşmak için Tahran'a gitti. Al Nassr'ın 2-0 galibiyetle ayrıldığı maç sonrası, İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Cristiano Ronaldo ise buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.

NTV'nin haberine göre, bu durum üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'nun bekar bir kadına dokunmasını gerekçe göstererek şikayette bulundu.

Ronaldo'nun, pişman olduğunu söylemesi ve bir daha yapmayacağını belirterek yemin etmesi durumunda 99 kırbaç cezasının kaldırılacağı bildirildi.