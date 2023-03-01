Irkçı tezahürata tribünden men cezası
Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret eden taraftara, para ve tribünlerden men cezası verildi.
İspanya'da Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleranssızlık Devlet Daimi Komisyonu, Mallorca-Real Madrid maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a ırkçı hakaret ettiği tespit edilen bir taraftara para ve tribünlerden men cezası verdi.
Spor Yüksek Konseyine bağlı komisyon, İspanya 1. Futbol Ligi'nde 5 Şubat'ta oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'a tribünlerden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen taraftarla ilgili kararını açıkladı.
Komisyon, ırkçı eylemde bulunan taraftara 4 bin avro para ile 12 ay boyunca tüm spor müsabakalarına giriş yasağı cezası verdi.
Söz konusu taraftarla ilgili İspanya Ulusal Polisi, 3 bin avro para cezası ve 6 ay spor müsabakalarına giriş yasağı talep etmişti.
Diğer yandan komisyon, 19 Mart'ta ligde oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını "yüksek riskli" ilan etti.