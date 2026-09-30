İrlanda, İsrail ile ikinci maç öncesi bölündü: "Hepimiz rahatsızız"

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Oyuncular ilk maç için sahaya çıkma kararı aldı

İrlanda Futbol Federasyonu, oyuncuların önemli bir çoğunluğunun Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail'e karşı oynanan deplasman maçında sahaya çıkma yönünde karar aldığını açıkladı.

İrlanda'nın 3-0 kazandığı karşılaşma, takımın perşembe günü Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde tartışmaların odağında yer aldı.

İkinci maç için karar henüz netleşmedi

İrlanda Futbol Federasyonu Başkanı Paul Cooke, cumartesi günü yaptığı açıklamada, takımın İsrail ile Backa Topola'da oynanacak ikinci karşılaşmaya çıkma niyetinde olduğunu söyledi. Cooke ayrıca gelişmelerin maç maç değerlendirileceğini belirtti.

İsrail karşılaşmasının ardından konuşan Hallgrimsson ise henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti. Teknik direktör, oyunculara aileleriyle vakit geçirmeleri için bir gün izin verileceğini, ardından Avusturya maçının hazırlıklarına başlanacağını ve ikinci İsrail maçıyla ilgili durumun daha sonra değerlendirileceğini söyledi.

"Herkes rahatsız"

Takım içinde İsrail maçı konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu belirten Hallgrimsson, "Öncelikle herkesin rahatsız olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Oyuncuların farklı düşüncelere sahip olmasının doğal olduğunu vurgulayan Hallgrimsson, tek bir görüşün doğru, diğerlerinin ise yanlış kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. İrlanda kadrosunun farklı geçmişlerden gelen oyunculardan oluştuğunu belirten teknik direktör, karar süreçlerinde herkesin söz sahibi olmasına önem verdiklerini ifade etti.

Bazunu, İsrail maçları için affını istedi

Gavin Bazunu, İrlanda kadrosunda İsrail ile oynanacak maçlar için resmi olarak affını isteyen tek oyuncu oldu. Bolton'da forma giyen kalecinin takımda kalması ve Avusturya karşılaşmasında görev yapması planlanıyor.

Bazunu, cumartesi sabahı İsrail maçlarına ilişkin tutumunu kamuoyuyla paylaştı. Kaleci daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu kararını doğruladı.

Takım içinde uzun toplantı yapıldı

Bazunu'nun açıklamasının ardından İrlanda Milli Takımı'nda uzun süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının sonunda oyuncular, ilk İsrail maçına çıkma konusunda oylama yaptı.

Hallgrimsson, oyuncuların yaşadığı zorlu sürecin kamuoyu tarafından anlaşılmasını umduğunu belirterek, farklı görüşlere rağmen takımın ülkesini temsil etme isteğinin güçlü olduğunu söyledi.