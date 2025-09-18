  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde
Takip Et

İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde

Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerine 3 gün kalırken, başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri belli olmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İş insanı İlker Alkun, Sadettin Saran'ın yönetim listesinde
Takip Et

Genç Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İlker Alkun, Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran'ın Yönetim Kurulu listesinde yer aldı. Türkiye'nin mühendislik, inşaat ve uluslararası yatırım alanlarında saygın isimlerinden olan İlker Alkun, yaklaşık 30 yıla yaklaşan iş tecrübesiyle hem ülke içinde hem de yurt dışında prestijli projelere imza attı.

İlker Alkun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de değişim zamanı. Bugün Fenerbahçe’miz için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Sayın Sadettin Saran Başkanlığında açıklanan yönetim kurulu listesinde yer almaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum. Bu seçim, yalnızca bir yönetim değişikliği değil; Fenerbahçe’nin geleceğini yeniden inşa etme mücadelesidir! Sizlerden aldığımız çığ gibi büyüyen destek, bizlere büyük bir güç veriyor. Bu inançla, bu tarihi değişimi hep birlikte gerçekleştireceğimize gönülden inanıyoruz!" dedi.

Fenerbahçe camiasında 2000 Derneği ve kulüp üyeliği görevleriyle bilinen Alkun, spor yöneticiliği tecrübeleriyle de dikkat çekiyor. 1976 İstanbul doğumlu Alkun, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Fenerbahçe Başkanlık seçiminde, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde yer alacak.

Fenerbahçe 2000 Derneği’nde 2 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Alkun, 1907 Fenerbahçe Derneği üyesidir.

Benzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıBakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıEkonomi
THY, Afrika’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor: Yeni hat Port Sudan’a olduTHY, Afrika’daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor: Yeni hat Port Sudan’a olduŞirket Haberleri
Çiğ süt fiyatlarına zam geldiÇiğ süt fiyatlarına zam geldiEkonomi

 

Spor
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gideceğini duyurdu
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı sonrası bugün TFF'ye gidiyor
A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu
A Milli Takım'ın FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri belli oldu
Fenerbahçe – Alanyaspor maçındaki pozisyon penaltı mı?
Fenerbahçe – Alanyaspor maçındaki pozisyon penaltı mı?
Mourinho'dan Ali Koç açıklaması: Ayrıldığımdan beri defalarca konuştu
Mourinho'dan Ali Koç açıklaması: Ayrıldığımdan beri defalarca konuştu
Ali Koç: Seçim öncesi bize operasyon yapıldı
Ali Koç: Seçim öncesi bize operasyon yapıldı
Fenerbahçe'de beraberlik şoku! Evinde ilk puanını kaybetti
Fenerbahçe'de beraberlik şoku! Evinde ilk puanını kaybetti