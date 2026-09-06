İsmail Kartal derbi sonrası sorumluluğu üstlendi: Mağlubiyetin sorumlusu ben ve ekibim

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendi sahalarında taraftarlarına iyi bir futbol izlettiremediklerini ifade etti. Karşılaşmayı değerlendirirken, “Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bizi üzen konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi bir futbol izlettiremedik ve kaybettik. Bundan hep birlikte ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız” dedi.

Top kayıpları rakibe pozisyon getirdi

Fenerbahçe'nin topa yeterince sahip olamadığını belirten Kartal, bunun takımın önemli silahlarından biri olduğunu söyledi. Karşılaşmada bu özelliği kullanamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, oyunun ağırlıklı olarak geçiş oyununa döndüğünü ve takımın sık sık uzun toplarla oynadığını belirtti.

Kartal, kaybedilen topların ardından Beşiktaş'ın hızlı şekilde hücuma çıktığını ve bu pozisyonlarda rakibin fırsatlar ürettiğini dile getirdi. Deneyimli teknik direktör, “Topa yeterince sahip olamadık. Bu bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün bunu yeterince yapamadık. Oyun daha çok geçiş oyununa döndü. Sürekli uzun oynadık ve kaybettiğimiz topların ardından rakibimiz üzerimize gelerek pozisyonlar üretti. Bence sorun buydu” ifadelerini kullandı.

Kartal'dan verilmeyen penaltı tepkisi

Hakem kararlarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan İsmail Kartal, ligde geride kalan dört haftada Fenerbahçe lehine verilmesi gerektiğini düşündüğü penaltıların verilmediğini savundu. Kartal, Beşiktaş karşılaşmasındaki pozisyonun da eklenmesiyle birlikte bu sayının dörde çıktığını belirterek hakemlerin kararlarıyla ilgili değerlendirmeyi kamuoyuna bıraktı.

Kartal, ikinci yarıda maçı kazanmak amacıyla Kerem'i 10 numara ve ikinci forvet pozisyonunda kullandıklarını söyledi. Bu değişikliğin ardından top kayıplarında ve savunmaya dönüşlerde sorun yaşadıklarını belirten Kartal, bu süreçte ikinci golü yediklerini ifade etti. “Dört haftadır ligde mücadele ediyoruz. Dört haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu ve lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamki birlikte verilmeyen dördüncü penaltımız oldu. Hakemin takdir hakları, sahadaki davranışları ve verdiği kararlarla ilgili değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

İkinci yarıdaki oyun planına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kartal, “İkinci yarıda maçı kazanmak için Kerem’i 10 numara, ikinci forvet gibi oynattık. Orada kaptırdığımız toplarla, topların ardından, geri dönüşlerde biraz zayıf kaldık ve maalesef ikinci golü yedik. Bu mağlubiyetin sorumlusu biziz. Bundan ders çıkarıp önümüze bakacağız” dedi.

Derbide fiziksel ve taktiksel sorun

Takımın genel fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten İsmail Kartal, Beşiktaş karşılaşmasının özelinde ise aynı değerlendirmeyi yapmadı. Fenerbahçe'nin derbide hem fiziksel hem de taktiksel açıdan istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Kartal, “Bugün ne fiziksel anlamda ne de taktiksel anlamda iyi değildik” ifadelerini kullandı.

Transfer dönemindeki kararlarla ilgili soruyu da yanıtlayan Kartal, Nelson Semedo'nun takımda tutulması ve Anderson Talisca'nın gönderilmesi sürecinde yönetimle birlikte hareket edildiğini söyledi. Kartal, transfer komitesinin yaz döneminde çalışmalarını yürüttüğünü, oyuncularla ilgili teknik ekibin görüşlerinin de alındığını belirterek, “Transfer komitemiz yaz transfer döneminde çalışmalarını yaptı. Tabi ki oyuncularla ilgili bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle birlikte bu kararları aldık” diyerek sözlerini noktaladı.