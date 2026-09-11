İsmail Kartal'a yabancı madde atan taraftara seyirden men cezası
Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, karşılaşma sırasında İsmail Kartal'a yabancı madde fırlatan şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi" denildi.