İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na: Her zaman arkandayım evlat

İsmail Kartal'ın sosyal medya hesabı üzrinden yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"