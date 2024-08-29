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İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na: Her zaman arkandayım evlat

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, takımdan Brighton'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'na destek mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu'na: Her zaman arkandayım evlat
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İsmail Kartal'ın sosyal medya hesabı üzrinden yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"

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