İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı
Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı. Şahıs hakkında seyirden men cezası ve 1 yıl imza atma yükümlülüğü cezası uygulandı.
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Fenerbahçe-Roma futbol müsabakasında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı.
Şüpheli Kaan A.’ya, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılarak, seyirden men cezası uygulanarak 1 yıl imza atma yükümlülüğü cezası verildi.