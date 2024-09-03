  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. İspanya futbolunda kriz: Parasını alamayan teknik direktörler!
Takip Et

İspanya futbolunda kriz: Parasını alamayan teknik direktörler!

İspanya 1. ve 2. futbol liginde bazı teknik direktörlerin görevdeyken veya görevden alındıktan sonra kulüplerinden paralarını alamamaları kriz başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İspanya futbolunda kriz: Parasını alamayan teknik direktörler!
Takip Et

İspanya futbolundaki teknik direktörler yılda bir kez yaptıkları toplantılarını Madrid'de gerçekleştirdi.

Toplantının öncelikli konusunu, kulüplerinden ödemelerini alamayan teknik direktörler oluşturdu.

Tüm teknik direktörlerin dayanışma gösterdiği sorunun çözümü için İspanya 1. ve 2. liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile yarın bir toplantı yapılacağı bildirildi.

İspanyol basını, "ödemelerle ilgili sorunların çözülmemesi halinde teknik direktörlerin greve gitmekle tehdit edeceği ve bunun İspanyol futbolunda bir ilk olduğu" yazıldı.

Teknik direktörlerden Quique Setien'in bir dönem (2019-2020) Barcelona'yı çalıştırdıktan sonra görevden alınmasının ardından tazminatının tamamını halen alamadığı bilinirken, Alvaro Cervera da Ocak 2022'de Cadiz'den ayrıldıktan sonra tazminatını alırken uzun süre sorunlar yaşamıştı.

Wall Street Partner CEO'su Anderson: 3 ya da 5 Türk şirketini ABD borsalarında halka arz etmek istiyoruzWall Street Partner CEO'su Anderson: 3 ya da 5 Türk şirketini ABD borsalarında halka arz etmek istiyoruzEkonomi
Bahçeli'den subayların 'kılıçlı yemini' açıklaması: Maksadı neydi?Bahçeli'den subayların 'kılıçlı yemini' açıklaması: Maksadı neydi?Gündem
Spor
Kura çekimi yapıldı: İşte Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri
Kura çekimi yapıldı: İşte Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi
Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi
Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması: Güvenliklerini sağlarız
Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel'den Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması: Güvenliklerini sağlarız
Futbolda transferlere 6,4 milyar dolar ödendi!
Futbolda transferlere 6,4 milyar dolar ödendi!
'Karaborsa bilet' iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi
'Karaborsa bilet' iddialarına Galatasaray'dan açıklama geldi
Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak
Balkanlar’ın en iyi binicileri İstanbul’da yarışacak