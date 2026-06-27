İspanya gruptan lider çıktı: Uruguay Dünya Kupası’na veda etti

Karşılaşmanın ilk bölümleri iki takımın da birbirine karşı oyununu kabul ettirmeye çalışmasıyla geçti. İspanya, Lamine Yamal'la tehlikeli olmaya çalışırken Uruguay da savunmada kazandığı toplarla hızlı hücum denemeleri yaptı. Su molasının ardından sağ kanattan Varela ve Bentancur ikilisinin geliştirdiği ataklarla pozisyon arayan Uruguay 32. dakikada yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Güney Amerika temsilcisi ilk yarının bu bölümünde oyununu İspanya'ya kabul ettirmeyi başarsa da kalesinde golü gördü ve İspanya, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya kalede değişiklik yaparak başlayan Uruguay, Muslera'nın yerine Rochet'i oyuna soktu. İlk dakikalarda beraberliği yakalamak için baskılı oynayan Uruguay ilerleyen dakikalarda temposunu kaybetti. Son yarım saate girilirken savunmayı arka plana atan Uruguay bu bölümde bir kez daha İspanya kalesinde baskılı olsa da arkada önemli boşluklar bırakmaya başladı. Oyunu İspanya yarı alanına yıksa da savunmayı aşmakta güçlük yaşayan Uruguay, zaman zaman taraftarlarını heyecanlandırsa da skoru çevirecek golü bulamadı ve İspanya maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla grupta puanını 7 yapan İspanya bir üst tura yükselirken, 2 puanda kalan Uruguay, Dünya Kupası'na veda etti.