İspanya Süper Kupası Şubat 2027'de İstanbul'da düzenlenecek

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Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyonda, İspanyol futbolunun dört güçlü ekibi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad kupayı kazanabilmek için mücadele verecek.

Ev sahibi İstanbul oldu

RFEF tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya ev sahipliği yapacak şehrin belirlenmesi sürecinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yedi ayrı teklifin değerlendirildiği belirtildi. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda organizasyonun İstanbul'da gerçekleştirilmesine karar verildi.

Federasyonun, daha önce Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa organizasyonlarında birlikte çalıştığı spor ve organizasyon şirketi SELA da ev sahibi seçimi sürecinde yer aldı.

Dev kulüpler İstanbul'da sahaya çıkacak

2027 İspanya Süper Kupası'nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

Real Madrid CF

FC Barcelona

Atletico Madrid

Real Sociedad

Dünyanın en çok takip edilen futbol organizasyonlarından biri olan turnuva, 150'den fazla ülkede yayınlanıyor. Son olarak 2026 yılında düzenlenen organizasyonda kupayı Barcelona kazanmıştı.

RFEF: Gelirler kulüplere aktarılıyor

İspanya Futbol Federasyonu, Süper Kupa organizasyonundan elde edilen gelirlerin İspanyol futbolunun gelişimine katkı sağladığını belirtti. Federasyon, turnuvadan elde edilen ekonomik faydanın erkek ve kadın futbolunda faaliyet gösteren yüzlerce kulübe doğrudan destek olarak aktarıldığını vurguladı.

2028'de yeniden Suudi Arabistan'a dönecek

RFEF'in açıklamasına göre İspanya Süper Kupası'nın 2028 edisyonu yeniden Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan'ın 2027 yılında AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle federasyon, 2027 turnuvası için alternatif bir organizasyon merkezi arayışına gitmiş ve tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.

İstanbul, böylece UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve çeşitli uluslararası organizasyonların ardından bir kez daha dünya futbolunun önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.