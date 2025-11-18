İspanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası Elemeleri son maç çıkma şansımız kaç?

Türkiye, Bulgaristan galibiyetiyle grupta ilk iki sırayı garantileyerek play-off biletini cebine koydu. Ancak millilerin Dünya Kupası’na direkt katılma şansı matematiksel olarak hâlâ sürüyor. Bu ihtimal, oldukça zorlu ve mucizevi bir senaryoya bağlı olsa da umutlar son ana kadar devam ediyor.

İspanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde oynanacak İspanya – Türkiye maçı, 18 Kasım 2025 Salı günü, Sevilla’daki La Cartuja Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşma 22.45’te (TSİ) başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer idare edecek.

Dünya Kupası Elemeleri son maç çıkma şansımız kaç?

İspanya, grupta namağlup liderliğini sürdürürken averajı +19 seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin averajı ise +5. Millilerin Dünya Kupası’na doğrudan katılabilmesi için İspanya’yı deplasmanda en az 7 farkla yenmesi gerekiyor. Aksi halde liderliği İspanya alacak ve Türkiye play-off turunda mücadele edecek.

A Milli Takım’ın sakatlıklarla şekillenen kadrosu zorlu mücadele öncesi merak edilirken, futbolseverler önemli maç için geri sayıma geçti.