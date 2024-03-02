İspanyol basını duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

Sezon başında Real Madrid'in yolunu tutan ancak hem sakatlıklar hem de fiziksel olarak yeterli seviyeye gelememesi nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için ayrılık çanları çalıyor.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'i sezon sonunda forma giyip gelişebileceği bir takıma kiralık olarak göndermeye karar verdi.

Madrid ekibinin, Arda Güler'in bu takımda forma giydikten sonra tıpkı geçmişte birçok oyuncuda yaptığı gibi takıma daha güçlü geri dönmesini amaçladığı belirtildi.

Milan, Diaz formülünü deneyecek

Haberde, bir süredir Arda Güler için devrede olan Milan'ın daha önce Real Madrid'den kiralayıp oynattığı Brahim Diaz transferinde olduğu gibi genç milli yıldızı da kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

Ancelotti'den Arda sözleri

Şimdiye kadar Arda Güler'e 5 maçta 92 dakika süre veren Carlo Ancelotti, Arda için konuştu. Ancelotti, Valencia'ya karşı oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında Arda'nın maçlarda daha fazla süre alma isteğini "çok iyi anladığını ve anlayışla karşıladığını" aktardı.

Ancelotti, "Onun ilerlemesinde sahada süre alması çok önemli. Ama bu bazen takımın, kulübün talepleriyle bazen maçların durumuyla çakışıyor. Ama benim ona olan güvenim çok fazla çünkü çok yetenekli. Elimde fırsat olsa, taraftarımızın onu daha fazla tanıması ve yeteneğini görmesi benim de hoşuma gider. Ama zamanı gelecek" dedi.