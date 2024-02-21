İspanyol basınından Arda Güler hakkında yeni iddia: Transfer mi olacak?

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız Arda Güler için işler beklendiği gibi gitmiyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol devine transfer olan genç oyuncu, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından forma şansı bulmakta zorlanıyor.

İspanyol basını, yaşanan tüm gelişmelerin yanında Arda Güler için transfer iddialarına yer verdi

Perez ve Ancelotti kararını verdi

Carlo Ancelotti'nin her defasında güvendiğini dile getirdiği Arda Güler, forma şansı bulacağı bir takıma gitmeyi de istiyor.

İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler'in kiralanması yönünde bir karar aldığını öne sürdü.

Gelişiminin durmaması için süre alması gerektiği düşünülen genç futbolcunun yaz aylarında bir takıma kiralanacağı söylendi.

Haberde Arda Güler ile şu an için Milan, Leverkusen ve Tottenham'ın ilgilendiği söylendi.

Real Madrid kariyerinde henüz skor katkısı yapamayan Arda Güler, sadece 92 dakika sahada kaldı.

Yaz transfer döneminde 20 milyon Euro artı bonuslarla İspanya'ya giden 18 yaşındaki futbolcu, 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.