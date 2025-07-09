İspanyol polisi: Liverpool forveti Diogo Jota aracıyla aşırı hız yapıyordu

Zamora kentinde yerel saatle 00:30 civarı gerçekleşen kazada, iki kardeşin içinde bulunduğu Lamborghini aracın, başka bir aracı sollarken tekerinin patladığı ve yoldan çıkarak kaza yaptıktan sonra alev aldığı açıklanmıştı.

"Tüm bulgular aşırı hıza işaret ediyor"

Olay yerindeki kanıtları inceledikten sonra 8 Temmuz'da bir duyuru yapan Zamora polisi, "tüm bulgular aşırı hıza işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde yolun kalitesi de sorgulanmıştı. İspanyol basınına bir açıklama yapan emniyet teşkilatı, yolun kalitesinin hız limiti olan saatte 120 km'nin üzerinde sürüşe elverişli olduğunu fakat muhtemelen aracın çok yüksek bir hızla hareket ettiğini belirtti.

28 yaşındaki futbolcu 22 Haziran'da evlenmişti. Portekizli futbolcu 2020'den bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyiyordu.

Jota Liverpool formasıyla 2020'den bu yana FA Cup, Lig Kupası, Community Shield (İngiltere Süper Kupası) ve Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

BBC'nin Zamora'daki muhabiri Cristina Garcia Casado, olayın yaklaşık 100 kişilik Cernadilla (Sanabria) köyü yakınlarında gerçekleştiğini ve köy halkının dünya basının köye akın etmesi karşısında şaşkınlığa uğradığını aktarıyor.

Kardeşlerin Santander kentine ulaşmak için oradan geçtiği, Jota'nın oradan sezon öncesi hazırlık kampı için Liverpool'a dönmeyi planladığı düşünülüyor.

Jota'nın ölümünün ardından bir açıklama yapan Liverpool kulübü, "Diogo Jota'nın trajik ölümü bizi yıktı" dedi, şimdilik başka bir yorum yapmayacaklarını açıkladı ve "bu tasavvur edilemez kaybın ardından" Diogo ile Andre'nin ailesinin, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mahremiyetine saygı duyulmasını talep etti.

26 yaşındaki kardeşi Andre Silva ise Portekiz İkinci Ligi'ndeki Penafiel'de forma giyiyordu. İki kardeşin gençliklerinde birlikte formasını giydiği Portekiz'in Porto takımı da "Derin bir şok ve üzüntü içindeyiz, yastayız" diyerek ikilinin Porto formasıyla çekilmiş siyah - beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, Jota'nın ölümü hakkında bir açıklama yaparak "O müthiş bir futbolcudan daha fazlasıydı" dedi ve ekledi:

"Milli takım için nerdeyse 50 kere forma giymiş bir futbolcu olarak sıra dışı bir kişiliği ve bulaşıcı bir neşesi vardı. Diogo ve Andre'nin kaybı, Portekiz futbolu için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Onların anısını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ise Jota'nın Portekiz formasına onur veren kişilerden biri olduğunu söyledi ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Jota'nın ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü aktarırken, ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.