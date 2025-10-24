İsrail medyası Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
İsrail medyasından Galatasaray'a ceza verilmesi için UEFA'ya çağrı yapıldı.
İsrail medyası, Galatasaraylı taraftarların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt maçı öncesi oluşturduğu koreografiyi UEFA'ya şikayet etti.
Sarı-kırmızılı taraftarların karşılaşma öncesi dev Filistin bayrağı ve "Soykırımı durdurun" (Stop The Genocide) yazısıyla oluşturdukları koreografi, İsrail medyasının UEFA'ya şikayetine konu oldu.
Tüm dünyanın dikkatini çeken koreografinin fotoğrafını X sosyal medya platformundan paylaşan Hayom gazetesi, "Şampiyonlar Ligi'nde aşırı antisemitik gösteri: Türk Galatasaray taraftarları pankartlarla Filistin bayrağı oluşturdu ve 'Soykırımı durdurun' yazan dev bir pankart açtı. UEFA ceza verecek mi?" ifadelerini kullandı.