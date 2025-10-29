  1. Ekonomim
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "bahis soruşturması" açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis oyunlarına karıştığı iddialarına ilişkin soruşturmanın TFF, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK işbirliğiyle sürdüğünü açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair TFF'nin kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma, 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

