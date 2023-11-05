İstanbul Maratonu’na Kenyalı atletler damga vurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. 45. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazandı. Kadınlarda ise zafer 2 saat 27 dakika 9 saniyelik süresiyle Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo'nun oldu.

Maratonun startı, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinden verildi.

Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur birlikte verdi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'nın öncü çıkışıyla başlayan 45. İstanbul Maratonu'nda 2019 yılının galibi ve parkur rekorunun sahibi Daniel Kibet, 2020'nin şampiyonu Benard Sang ve geçen yılın birincisi Robert Kipkemboi de şampiyonluk için mücadele etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, start öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın en güzel maratonlarından birinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul’da harika bir gün. Dünyanın en özel güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek Cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul’da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği, koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bike yarışımızı 28 eylül de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için, Atatürk için koşalım."

Ödüller

45. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 30'ar bin dolar para ödülü veriliyor. Maratonda ikinci olanlar 15 bin, üçüncüler de 10 bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 40 bin lira, ikinciler 30 bin lira, üçüncüler de 20 bin lira ödülün sahibi olacak.

Zafer Kenyalı atletlerin

45. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, 2 saat 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Maratonda aynı ülkeden Benard Cheruiyot Sang 2 saat 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle ikinci, James Kiplagat ise 2 saat 12 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Parkurda Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo, 2 saat 27 dakika 9 saniyelik derecesiyle kadınlarda ilk sırayı elde etti.

Maratonda aynı ülkeden Veronicah Njeri Maina, 2 saat 27 dakika 24 saniyelik süresiyle ikinci, Valentina Mateiko ise 2 saat 32 dakika 15 saniye ile üçüncü oldu.