İstanbul'da dev final: İlk yarı 0-0 tamamlandı

2023 Şampiyonlar Ligi final maçında Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan da, karşılaşmayı stadyumda izliyor.

İstanbul'un ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşı karşıya geliyor.

Maça büyük ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen İngiliz ve İtalyan futbolseverler, karşılaşmanın başlamasına saatler kala çeşitli ulaşım araçlarıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

Stat çevresinde coşkulu bir şekilde takımları lehine tezahüratlar yapan ve renkli görüntüler oluşturan sporseverler, başlama vuruşuna iki saat kala 72 bin kişilik Atatürk Stadı'nın tribünlerindeki yerlerini yavaş yavaş aldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Inter Kulübü Başkanı Steven Zhang, Manchester City Kulübünün sahibi Şeyh Mansur, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da final mücadelesini tribünden takip ediyor.