İstanbul'da sağanak yağış maçı vurdu: 58. dakikada tatil edildi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması tatil edildi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçta hakem Berkay Erdemir, sağanak nedeniyle 58. dakikada oyunu durdurarak zemini kontrol etti. Yaklaşık 8 dakikalık bir kontrolün ardından Erdemir, yardımcılarıyla soyunma odasına gitti.
Hakem Erdemir, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından zemini yeniden kontrol etti. Topun zeminde sekmemesinin ardından Erdemir, maçı tatil etti.
Boluspor, karşılaşmanın durduğu 58. dakikaya 1-0 üstün girmişti. Konuk ekipte Zeki Dursun, 25. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirmişti.
Ayrıca Bolusporlu futbolcu Furkan Emin Kaçmaz, 46. dakikada direkt kırmızı kart görmüştü.
Müsabakayla ilgili kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.