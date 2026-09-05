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İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna dahil etti: 'Evine yeniden hoş geldin'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna dahil etti: 'Evine yeniden hoş geldin'
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan" denildi.

İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna dahil etti: 'Evine yeniden hoş geldin' - Resim : 1