İstanbulspor, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna dahil etti: 'Evine yeniden hoş geldin'
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan" denildi.