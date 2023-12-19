İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekildi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında, İstanbulspor yönetimi hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekildi. İstanbulspor Klübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu maç oynanırken sahaya girdi ve takımı sahadan çekti.

Karşılaşmada, İstanbulspor'un bir atağında ceza sahasına giren oyuncu yerde kaldı, İstanbulsporlular penaltı beklerken dönen topla 68. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun ayağından 2-1'lik üstünlüğü sağladı.



Bu dakikalardan sonra İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu sahaya girdi ve oyuncularını kenara çekti. Bazı İstanbulsporlu oyuncular Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalıştı. Takım sahaya dönmedi, hakem Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına gitti.

Tartışmalı karar büyük tepki çekti. Trabzonspor'un 2-1 önde olduğu anda İstanbulspor'un sahadan çekilmesiyle ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Sahadan çekilen takım ne caza alır?

TFF'nin Disiplin Yönetmeliği gereğince, maçtan çekilen takım 3-0 mağlup ilan edilir. Bu takımın 3 puanı silinir ve bu eyleme sebep olan takımın başkanı, teknik direktörü ve sahada bulunan yöneticisi, iki yıl süreyle her türlü futbol faaliyetlerinden men edilir ve ağır bir para cezası verilir.

Bunların ötesinde, takım, hakem giderleri ve diğer masrafların yanı sıra, maçtan çekilme sonucu mağdur olan karşı takımın uğradığı zararları karşılamak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen bir miktar tazminat ödemekle yükümlü kılınır.