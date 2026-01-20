İstanbul’un 3 büyük takımı kazandıklarından çok harcadı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğradı.

Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlenen bilgilere göre, 3 kulüp de (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı.

Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon Euroya tekabül ediyor. Söz konusu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon Euro zarar etmiş, sezonu da yaklaşık 190 milyon Euroluk zararla noktalamıştı.

En fazla zarar Beşiktaş’ta

Bağımsız denetçilerin raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Beşiktaş, 1 milyar 409 milyon lirayla (28,71 milyon Euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar toplamda 6 milyar 672 milyon liralık gelire ulaşsa da 8 milyar 82 milyonluk giderle, gelirinden yüzde 21 daha fazla harcama yaptı.

Fenerbahçe’nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira (18,7 milyon Euro) oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı.

Galatasaray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Buna karşın 11 milyar 788 milyon lira harcayan sarı-kırmızılı kulüp, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık (1,77 milyon Euro) zarardan kurtulamadı.

Üç şirketin 1 Haziran 2025 ile 30 Kasım 2025 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle oldu:​​​​​​​​​​​​​​

Üç büyüklerin toplam borcu 61 milyar lirayı (1,24 milyar Euro) aştı

Şirketlerin 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borçları 61,02 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray’ın 22,75 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 19,22 milyar lira ve Beşiktaş’ın 19,05 milyar lira borç yükü bulunuyor. Toplamda 61,02 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,24 milyar Euro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların, toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray’ın 22,67 milyar lira, Beşiktaş’ın 18,83 milyar lira ve Fenerbahçe’nin 18,34 milyar lira olmak üzere 3 kulübün toplam 59,84 milyar liralık (1,22 milyar Euro) net borcu bulunuyor.

Kısa vadeli borçlar, dönen varlıkların yaklaşık 4 katı

Şirketlerin kısa vadeli borçlar toplamı, aynı dönemde şirketlerin nakde çevirebileceği/satabileceği mal varlıklarından (dönen varlıklar) yaklaşık 4 kat daha fazla.

30 Kasım itibarıyla Galatasaray’ın 16,28 milyar, Fenerbahçe’nin 15,33 milyar ve Beşiktaş’ın 11,43 milyar olmak üzere toplam 43,04 milyar lira (877 milyon Euro) kısa vadeli borcu bulunuyor. Şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmek için kullanabileceği varlıklar toplamı ise 11,69 milyar lira (238 milyon Euro).

Diğer bir deyişle kulüpler, kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 31,35 milyar liralık (639 milyon Euro) ek kaynak bulmak zorunda.

“Şirketlerin devamlılığına ilişkin ciddi şüphe ve belirsizlikler var”

Mali tabloları inceleyen birbirinden farklı 3 bağımsız denetçi, şirketlerin sürekliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler bulunduğu konusunda birleşiyor.

Denetçiler, hazırladıkları raporlarda üç şirket için de şu ifadeleri kullandı:

“(Mali tablolar) Grup’un sürekliliğine ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğunu göstermektedir.”